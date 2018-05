Szinetár Dóra nem vállal új szerepeket

Kihirdették a Budapesti Operettszínházban a 2018-2019-es évad műsortervét. Kiderült, hogy Szinetár Dóra csak havonta 1-2 előadást vállal az Ének az Esőben című már műsoron levő produkcióból, de új darabban nem fog szerepelni. Ez a saját döntése volt.

A színésznő és Makranczi Zalán kisfia, Benjámin tavaly szeptemberben született, a születése után kiderült, hogy Down-szindrómás. A színésznő azonban a Borsnak elárulta, a genetikai eltérés egyáltalán nem befolyásolta abban, hogy, bár megtehetné, mégsem megy még vissza teljes munkaidőben dolgozni.

“Benji csodálatos kisfiú, mindenki el van ájulva tőle, hogy milyen szépen fejlődik. Vannak fejlődési szakaszok, amelyekben a korát is meghazudtolóan előre jár, végtelenül ügyes, értelmes és okos. Nincs szüksége több törődésre és odafigyelésre, mint egy vele egykorú babának. Nem az ő fejlődése az oka annak, hogy még itthon maradok, nincs extrán igénye rám. Egyrészt Marci és Zorka születése után is így tettem, egyszerűen szeretem kiélvezni és kihasználni a babázás minden pillanatát. Nem azért szültem negyvenévesen, hogy aztán azonnal visszaálljak a színpadra. Végtelenül szerencsés vagyok, hogy ebben a tervemben az Operett is támogat, nem minden színház engedi ezt meg a kismamáinak”– mondta Szinetár Dóra.