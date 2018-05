Tóth Andi bikinis testétől eláll a szavad

Tóth Andi vasárnapi bugyivillantása kiesést ért, de az énekesnő nem szomorkodik. Az utóbbi időben egyre több munkája van, és az éneklésre is nagy hangsúlyt fektet. Nem csak a karrierje szárnyal, a magánélete is a topon van: nemrég Szabó Ádám ugyanis elárulta, hogy közel kerültek egymással az énekesnővel. Most már nem ellenfelekként lépnek színpadra, így aztán szabad a szerelem is. Nem csodáljuk, hogy az énekesnek tetszik Tóth Andi, hiszen legújabb ,,Boomerang” videóján is látszik, mennyire szuper alakja van.

Tóth Andi eddig is megosztott pár kihívó képet, de ez viszi a pálmát. Ezt a követői is így gondolják, rengeteg pasinak bejön a színésznő, a rajongótábora nagy százalékban férfiakból áll, akik nem restek kommentelni sem az extravagáns fotókhoz.