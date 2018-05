Nyári Dia Milánóba utazott

Nyári Dia január végén jelentette be, hogy terhes, azóta pedig már az is kiderült, hogy kisfiút hord a szíve alatt. A pocakja egyre jobban gömbölyödik, így nem kizárt, hogy utoljára utazott el így, legközelebb már a kicsi is kintről szemléli majd a világot. Például a Milánói dómot. Nyári Dia ugyanis a divat fővárosába utazott és a Dóm térről posztolt pocakos képet.