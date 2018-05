Hódi Pamela édesanyja a lánya magánéletéről beszélt

Hódi Pamela a magánéleti válsága miatt egy ideig maga alatt volt, de aztán sikerült kitörnie ebből. Nemrég ugyanis elindította a saját ruhamárkáját, és a szerelem is rátalált Pamelára. A Berkivel való üzengetések is véget érni látszanak, így most látszatra minden rendben van a modell életében. Ezt az édesanyja is megjegyezte, aki anyák napja alkalmából köszöntötte a lányát.

(…) „Büszke vagyok arra, hogy a többszörösen nehéz magánjelegű napjaid mellett, amik erőt adnak, ki tudsz törni és haladsz előre és megvalósítod önmagad, melyben látszik, hogy örömödet leled” – írta a közösségi oldalán Hódi Pamela anyukája.