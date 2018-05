Erdei Zsolt őszintén beszélt a válásáról

Erdei Zsolt nemrég az apaságról vallott, annak minden örömével és nehézségével együtt. Madár elárulta, hogy a legidősebb gyermekéért sokat küzdött, bíróságig is elmentek a volt feleségével, de végül mindketten belátták, hogy Viktornak az a legjobb, ha az édesapjával marad Magyarországon.

„Az első tárgyalásra nem hozott személyit, sem tolmácsot. Aztán utána mégis kellett a tolmács… (…) Minden tiszteletem az övé, mert a különválás után még itt élt három évet, csakis a gyerek miatt, de aztán nem bírta, és végül elköltözött Németországba” – kezdte Erdei Zsolt a Reggeliben.

Most jó a kapcsolatunk, a gyerek a szünetek nagy részét kint tölti. Úgy néz ki, ez most így működik. Velem magyarul, az édesanyjával németül beszél, de mivel a volt feleségem jelenlegi párja ecuadori, így a spanyol is ragad rá.