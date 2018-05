Videón láthatjuk Trokán Anna kisfiát

Trokán Anna kisfia 2017 júniusában született, azaz lassan egyéves lesz. A ,,kis Karesz” igazi nagyfiú már, édesanyja büszkén mutogatja a közösségi oldalán, a minap pedig egy videoklipben szerepelt a pici, méghozzá Annával és Trokán Nórával együtt.

„Anyák napja a feltétlen szeretetről is szól, a dalt és a klipet ez ihlette” – írta a videóhoz Odett, aki egyébként a dal szerzője, és ő is énekel. A klipben többen is láthatóak, Trokán Annának és testvérének egy apró szerep jutott, de a színésznő kisfia hipercuki benne.