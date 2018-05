Kínos baki: Tóth Andi testéről lepereg a ruha – szerinted ez a veszte?

A Nagy Duett legutóbbi adásában Tóth Andi és Rippel Feri esett ki, noha beleadtak apait-anyait az elmúlt hetekbe, nem csoda, ha az énekesnő elsírta magát az eredményhirdetés után. Szóval úgy tűnik, hogy mostantól a villantás más versenyzőkre marad, ami bár kétségtelenül jó beszédtéma lesz A Nagy Duett utáni napokban, de talán ugyanannyira veszélyes is. Mert az sem kizárt, hogy éppen ez okota Tóth Andiék vesztét. Erről lentebb szeretnénk, ha elmondanád a véleményedet, de előtte néhány részlet.

Ezek Tóth Andi előző adásban viselt szettjei:

Ennek fényében érthető, hogy Kasza Tibor a legutóbbi produkció után hiányolta a dekoltázst. De idézzük pontosan:

Az elején volt egy kis hiányérzete a zsűrinek, hogy nagyon be volt gombolva és hiányoltuk a nagy duettet. Hogy hol vannak az ikrek.

Szerencsére menetközben azért megjött a villantás is, már amennyiben nem túlzás Tóth Andi hirtelen lekerülő szoknyéjét így nevezni. Mint később kiderült ez nem volt a terv része, állítólag véletlen baleset történt. Videón persze mutatósabb, de azért a képeken is megnézheted az énekesnő arcát. Liptai Claudia a zsűri előtt feszengő énekesnőt hátsóját dicsérte, a többiek is megnyugtatták, hogy kár felöltöznie.

“Felnőtt és kalandfilmet láthattunk itt egyben” – mondták a zűsritagok.

“Nem volt direkt, örültem, hogy végre van rajtam valami, ami eltakarja mindenemet. Leszakadt és hirtelen az életem lepergett a szemem előtt. Az első dolgom az volt, hogy megnézzem, hogy a bugyi szerű dolog, ami rajram van, az nincs-e becsúszva tangába” – mondta adás után Tóth Andi, aki ekkor még nem tudta, hogy ez az utolsó A Nagy Duettes fellépése. A nézők közül ezt többen kétkedve fogadták, és a hozzászlásokból kiderül, hogy a sok villantást tartják Andiék vesztének, mások szerint pedig egyszerűen ez már túlzás volt és kínos.