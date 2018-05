Rihanna fűzőben domborít

Nem volt olyan rég (konkrétabban május 4-én), amikor Rihanna szőrős/pihés lábát posztolta az Instagramon, most viszont a szexi pakliból húzott elő egy, illetve bocsánat, két kártyát. Ez itt a bubi, ez is erős:

badgalriri (@badgalriri) által megosztott bejegyzés, Máj 6., 2018, időpont: 10:03 (PDT időzóna szerint)

Rihanna most nem holmi céltalan magamutogatás miatt brillírozik csipkés alsóban, ennek van egy rém egyszerű oka: a Harper’s Bazaar írása szerint május 11-én debütál fehérneműmárkája, a Savage X Fenty, és ennek ad némi hírverést. Kiindulva abból, hogy 62,2 millió követője van csak az Instagramon, nagyon nem nyúlhat mellé, és aligha dől be a márka. Főleg, hogy még szép is, amit a neve alatt kihoznak.

Ha fentebb már kártyás hasonlattal éltünk, akkor tessék, ez itt az ász: