Pápai Joci: „Engem ki nem raktok a zsűriből”

A versenyzés egy dolog, egy másik, amikor a zsűriszékben kell bizonyítani. Pápai Joci A Nagy Duett négy adása során egyre komfortosabban érzi magát ebben a szerepben, ez most a legutóbbi adásban látszott leginkább. Korábban is voltak csendes poénjai, óvatos pontozásai, és sokszor olyan bereczkisen szakmai szemmel nézte az előadásokat. Most a profi zenész is megmaradt, de jobban kijött a humora és a lendülete, például amikor felállt és csatlakozott Keveházi Krisztinához egy táncra.

Nem egyszer mondta már Pápai Joci, hogy szívesebben lenne a színpadon, mint a Sztárban sztár idején, de most sikerült megoldani a helyzetet. Mondhatjuk, hogy nem csak a versenyzők jöttek bele a feladatok megoldásába.

„Most üzenek fentre, nem tudom, ki hall a vezetőségből. Engem A Nagy Duett zsűrijéből ki nem raktok, jövök ingyen is, bármikor” – mondta az énekes, és amikor látta, hogy Kasza Tibi integetni kezdett, akkor legyintve felajánlotta neki a gázsiját.

Korábban ugyan már kérdeztük a véleményedet, hogy tetszik az idei zsűri, de a negyedik adás után talán változott a véleményed. Korábban ugyanis Pápai Joci nem volt a kedvenc, de mostanra azért látványos a változás.