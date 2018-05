Ő Hosszú Katinka gyönyörű édesanyja

Hosszú Katinka Amerikában hagyta a férjét: hazajött, hogy itthon folytassa a felkészülést, és az anyukáját is felköszöntötte anyák napja alkalmából. Az Iron Lady egy szuper, közös címlappal ünnepelte az édesanyját, amit a követőknek is megmutatott. Nem tudtuk nem észrevenni, hogy mennyire hasonlítanak egymásra, ezzel pedig a rajongók is egyetértenek.

A kép tanúsága szerint a magazinban, amelyben együtt szerepelnek, vannak tinikori sztorik Hosszú Katinkáról – nos, ha visszaemlékszünk a saját gyerekkori történeteinkre, nem mindig csak a jó ugrik be. Katkának egyébként most kicsit nyugodtabb az élete, főleg, mióta újra együtt vannak a férjével.