Leszólták Tápai Szabina alakját

Tápai Szabina ismét várandós, de az alakja most is kifogástalan. A csinos kismama 16 éve kézilabdázik, a sport miatt nagyon szép, de izmos teste lett, ami sokak szerint férfias. Ezt Kasza Tibi is többször megjegyezte már – ahogy Szabina elmondta, őt ez nagyon zavarja, de nem tehet róla, ilyenek az adottságai.

„A Szabina menyasszonyként is milyen sebezhető és törékeny. Finom úrinő olyan karral, mint nekem a combom” – kezdte Kasza, amire Takács Nikolas annyit mondott, hogy ezt nem kéne, mert egész héten ezen fog parázni. Tápai Szabinán látszott, hogy nem őszinte a mosolya a beszólás után, vissza is vágott a zsűritagnak. „Én irányító voltam, mert nekem volt eszem” – mondta a kézis.