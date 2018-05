Király Viktor felhevült vendégei ledobták a textilt

A Vigyázat, szülővel va­gyok! ma esti adásában Király Viktor is szerepel szintén zenész édesapjával. Ahol kiderült, hogy a gimiben Viktor volt a bulifelelős és bizony ki is tett magáért. Nem csak a nézők, de az édesapja is most halhatta először a pikáns részleteket.

“Volt egy nagyon sikeres házibulink. A szülők persze nem voltak otthon. A félbátyámnak csináltunk egy laza búcsúbulit… volt úgy százhúsz ember és néhány meztelen lány futkosott a medence körül. A féltesóm ekkor a medence szélén ült és volt egy új videokamerája. Csak annyit láttam, hogy tartja a kamerát, és azt mondja: én még ilyet nem láttam soha életemben, köszönöm, Viktor” – mesélte Király Viktor a műsor felvételén, ahol több részletre is fény derült.