Egy csatornában lehet VV Fanni holtteste

VV Fanni tavaly november 20-án tűnt el. Egy kamera rögzítette, amint B. László az autójába teszi az alélt állapotban lévő lányt, akinek testét azóta is hiába keresik. A férfit emberöléssel gyanúsítja a rendőrség. Poligráfos vizsgálatnak is alávetették. “Mindenféle kérdést feltettek a gyanúsítottnak, ami az üggyel összefüggésbe hozható, így nyilván az a kérdés is elhangzott, hogy – hol található Fanni holtteste? – olyan válaszlehetőségekkel, mint például földben, vízben, levegőben” – kezdte a Novozánszki család ügyvédje, dr. Lichy József, aki úgy tudja, a hazugságvizsgáló műszer a vízben opciónál jelezett erősebben.

“A múlt hét előtti héten hatalmas keresés volt Dunaújvárosban. Az ország összes búvárja oda volt irányítva, és két napon át, a Duna teljes ottani szakaszát átfésülték. Nyilván, egy konkrét adat alapján dolgozták ki a lehetséges helyszínt” – folytatta dr. Lichy, aki a víz kapcsán egy másik lehetőséget is megosztott a Borssal. ” Nagyon tartunk attól a lehetőségtől, hogy a gyanúsított éjjel fogott egy ácskapcsot és egy sötét mellékutcában, ahol nincs kamera, felemelte a 40 ezer budapesti aknafedél közül az egyiket, és belecsúsztatta a lányt, majd visszazárta azt. Ha ez így történt, Fanni teste belekerült egy 600 km hosszú, tekergős rendszer áramlásába és ott kering valahol” – tette hozzá az ügyvéd, aki korábbi teóriáját sem vetette el, miszerint egy elhagyatott kútba is dobhatta gyilkosa a lányt.