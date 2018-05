Szulák Andrea: vajon jó anya vagyok?

Szulák Andrea lánya csinos nővé cseperedett, már sok rendezvényre elkíséri édesanyját, és egyáltalán nem retten meg a rivaldafénytől. A színésznő elárulta, hogy Rozina csak külsőleg nő, hiszen belül még romlatlan, egy igazi tiszta lelkű kislány. „Próbálom őt a szeretetemmel megvédeni és felvértezni olyan erővel, hogy amikor majd el kell engednem a saját útjára, amit már most próbálgatunk, ne hirtelen kapja az élettől a pofonokat” – kezdte a BEST magazinnak Szulák Andrea, aki az anya-lánya kapcsolatukról is beszélt.

Sokat szelídültem általa. Olyanok vagyunk, mint a jin és a jang, a két erő, amely egymást kiegészíti. Egymás nélkül a létezésünk értelmét veszti. Imádom a lányom, igyekszem jó anyja lenni, igyekszem vele kapcsolatban mindent a lehető legjobban csinálni, mégis reggeltől estig azon filozofálok, vajon jó anya vagyok-e

– osztotta meg félelmeit Szulák Andrea a lappal.