Minden munkáját elvesztette Megyeri Csilla

A “rusnyább nők-beszólásról” hírhedté vált Megyeri Csilla úgy érezte, hiába indult budapesti karrierje hatalmas döccenővel, ebből még ki lehet hozni a legjobbat. A fiatal debreceni lány az Ázsia expresszben nem is szerepelt rosszul, még a Nagy Duettben is kapott egy lehetőséget, ám múlt vasárnap kiesett párjával, Gergely Róberttel.

“Tudtam, hogy a döntőig nem jutunk el, de azért egy-két hetet még szívesen játszottam volna. Főleg úgy, hogy jelenleg nincs munkám. Igaz, vannak megkeresések, de ezek többnyire a celebkedésről szólnak, én pedig szeretnék végre műsorvezetőként dolgozni, nem szeretném elaprózni magam. Kapok felkéréseket, sőt, voltam egy műsorvezető-castingon is, de egyelőre semmi konkrét dolog nincs kilátásban” – árulta el Megyeri Csilla a Blikknek.

“Több ruházati márkának is az arca vagyok, de ebből aligha gazdagodok meg, így a rezsiben egyelőre a párom, Zsolti segít, de azért hosszú távon nem tartható ez az állapot. Persze, nem félek, mindig is talpraesett lány voltam, de azért szeretném a fővárosban megvalósítani a nagy álmomat, hogy tényleg műsorvezetőként dolgozhassak valamelyik csatornánál” – mondta Megyeri Csilla, akivel nem most először fordul nagyot a világ az elmúlt évben.