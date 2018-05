Ételekkel bombázta a járókelőket Vásáry André

Vásáry André már több szórakoztató produkcióban szerepelt, a Sztárban sztárban például bebizonyosodott, hogy André nőként is igen jól néz ki. Ezúttal a Vigyázat, szülővel vagyok! ma esti adásában láthatjuk, ahol imádott anyukáját is megmutatja. Magdi persze olyan titkokat is elárult róla, amit Vásáry André nem biztos, hogy megosztott volna a követőivel.

„Kicsi kora óta szerette az embereket, szeretett nekik meglepetéseket okozni. Ennél az esetnél fentről közvetítette a szeretetét a debreceni járókelők felé, a nyári szünidőben” – kezdte viccesen André édesanyja. „Ezekről a csínytevésekről persze nem tudtam semmit, tátva maradt a szám, amikor kopogtattak az ajtón, hogy a kicsi fiam mit is csinált.” Persze, ezt az énekes sem hagyhatta szó nélkül, a következőképpen védte meg magát:

Ezt is a nővéremmel eszeltük ki, de később a szomszéd fiú is csatlakozott, így igazi bombatámadást mértünk a ház előtt sétáló emberekre. A nyolcadik emeletről krumplit, almát, tojást dobtunk a járókelők elé, mikor minek volt éppen szezonja. Anya valóban nem tudta, egészen addig, amíg egy férfi becsengetett hozzánk, ám be kell hogy valljam, ez nem egyszeri eset volt.