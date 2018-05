Elszánt rajongó követte Zoltán Erikát

A közönség Zoltán Erika legutolsó amerikai látogatása óta most találkozhatott újra régi kedvencével, így nem csoda, hogy egy emberként énekelték a nagy slágereket. „Harmadszorra léptünk fel Amerikában, előtte 2000-ben és 2014-ben voltunk kint. Most két bulit csináltunk, egyet Brooklynban, egyet pedig New Yorkban egy magyar klubban. Nagyon jól éreztük magunkat, mindkét helyen telt ház volt, és a legelső számtól az utolsóig velünk énekeltek minden dalt, kívülről tudták a szövegeket” – kezdte a Sláger TV műsorvezetője.

„Egyszerűen megdöbbentő, és egyben nagyon szívmelengető érzés szembesülni azzal, ami időről időre kint fogad minket. Nem gondolná az ember, hogy ilyen messze is vannak fanatikus Zoltán Erika-rajongók. Amikor még 2014-ben jártunk Amerikában, az egyik lány, ahogy meglátott, a nyakamba borult, és 15 percig folyamatosan sírt. Aliz természetesen most is ott volt az első sorban. Már olyan, mintha régi barátok lennénk. A koncerteken kívül is velünk volt egész héten, csatlakozva kis kalandozó csapatunkhoz, bármerre is mentünk. A fellépéseken túl is különösen sokat jelentett számomra az út, hiszen van kint egy féltestvérem, Tündi, akivel 2014-ben találkoztunk először, és most már az egész hetet velük töltöttük, náluk laktunk. Ősszel ő jön hozzánk, és már alig várja, hogy a Sláger TV stúdióját is megnézhesse, hogy lássa, hol dolgozom. Rajta kívül, szintén nagy örömünkre, a régi Tik-Tak nevű formációnkból ismert Ninával is találkoztunk, egy ideje ő is Amerikában él” – számolt be élményeiről Zoltán Erika, aki azt is elárulta, hogy igencsak ki volt számolva a kint töltött idő, hiszen épp hogy hazaért, máris gőzerővel folytatódik a munka. A hétvégén a sok fellépés között négy élő koncertet is adtak, emellett pedig vasárnaponként továbbra is találkozhatnak a nézők Erikával a Sláger TV képernyőjén a Sláger Best Of című műsorban.