Korábbi edzője bocsánatot kért Hosszú Katinktól

Dave Salo úszóedző volt az M4 Sport vendége, aki többek mellett Hosszú Katinka edzője is volt az Egyesült Államokban. Katinka a Los Angelesben eltöltött négy év alatt elért eredményei, többek között az első világ- és Európa-bajnoki címei is Salo edzősködése alatt történt, mint ahogy a londoni olimpiára is ő készítette fel Katinkát, viszont a világjátékok alatt a magyar úszó mellett az amerikai úszóválogatott edzője is volt.

„Én az amerikai stáb tagja voltam, nem is nagyon érintkeztünk,majdhogynem azt is el kellett hallgatnunk, hogy egyáltalán ismerjük egymást. Ez nem volt fair vele szemben” – mondta a tévéinterjúban Dave Salo.

Hosszú Katinka csak a negyedik helyet szerezte meg a londoni olimpia 400 méter vegyes úszás döntőjében. Salo ekkor állítólag azt mondta a lesújtó eredmény okairól érdeklődő, csalódott úszónak, hogy nyisson egy szépségszalont Budapesten – írja az Origo.

„Nem hiszem, hogy ilyet mondtam volna. Nem rémlik, hogy bármikor is ilyet mondtam volna. Nem tudom, honnan jön ez a sztori. Annyit mondhatok, hogy mindaddig, amíg nem az amerikai válogatottnál volt dolgom, minden tőlem telhetőt megtettem, hogy ő sikeres legyen. Az utolsó négy hétben nem voltam ott. És ez valóban egy másfajta helyzet. Talán jobban teljesített volna, ha abban a négy hétben vele vagyok. Nem tudom. De azt nem hiszem, hogy azt mondtam volna, hogy nyisson szépségszalont Budapesten. Talán azt mondtam, hogy vehet egy szépségszalont. De nem gondolom, hogy azt mondtam volna, hogy dolgozzon is ott.

“Annál azért többre tartom Katinkát. Ha valamit így értett, akkor bocsánatot kérek. Valójában nagyon tisztelem Katinkát.”