Az első videó Hódi Pamela párjáról

Már tudjuk, ki Hódi Pamela szerelme, a modell azonban odafigyel arra, hogy ne velük legyen tele a sajtó, így csak rejtélyes videókat és fotókat posztolt a focista Tóth Bencéről. Bár már többször is lehetett látni villanásokra a fiút, közös képük még nincs, hivatalosan még nem mutatta be. Azt azonban már lehet tudni, hogy Nati már ismeri, hiszen több videón is szerepeltek már együtt. Most is csak részben láthatjuk Hódi Pamela Instagram-sztorijában.

Az viszont látszik, hogy a modell ismét boldog, szerelme elárasztja ajándékokkal.

Meglepett❤️ Hódi Pamela (@hodipamela_official) által megosztott bejegyzés, Máj 3., 2018, időpont: 3:56 (PDT időzóna szerint)

„Szeretném őt óvni, nem lételemem, hogy állandóan azt bizonygassam az egész országnak, hogy boldog vagyok” –mondta Pami, amikor kiderült, hogy kivel jár. Nos, reméljük, hamarosan közös fotót is láthatunk róluk.