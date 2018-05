Vajna Timit megharapta egy ló

Vajna Timi jelenleg Beverly Hillsben tartózkodik, a képek és a videók alapján egyedül van Amerikában. Andy Vajna felesége új szenvedélynek hódol: akkor kezdett el lovagolni, amikor itthon volt, és pár lecke után máris terepen mutathatta meg, mit tud. Úgy látszik, megszerette ezt a sportot, hiszen az államokban is rendszeresen eljárt. Most azonban balesetet szenvedett, amit meg is mutatott a közösségi oldalán.

„Bekékült. Most látszik, hogy átharapta a kezemet” – írta az Instagram-sztorijához Vajna Timi, aki a hashtaggel azt is elárulta, hogy egy ló harapta meg.