Tomán Szabina megmutatta a kislányát

Tomán Szabina második gyermeke januárban született, ezt akkor a közösségi oldalán közölte a rajongókkal. Azóta több fotót is posztolt, de egészen eddig nem mutatta szemből a kis Szofit. Most megtört a jég, a Story magazinban beszélt az első pár hónapról, és szuper képeket is lőttek róla.

„A szülők rémálma ért utol” – kezdte a lapnak Tomán Szabina.

Amikor beindult nálam a szülés, a nőgyógyászom már épp úton volt egy síparadicsom felé, a szülésznőm pedig, aki végigkísérte a terhességemet, egy családi kiránduláson vett részt. Szinte a lélegzetemet is visszatartottam, nehogy idő előtt megszüljek. (…) Orvost és kórházat is váltottunk az utolsó előtti nap, így utólag is hálás vagyok az egyik barátnőmnek az ajánlásért. Szofi este háromnegyed hatkor érkezett, komplikációmentesen. Oly jól sikerült minden, hogy két óra múlva már sétálgattam a folyosón.

Árpa Attila volt felesége arról is beszélt, hogy a párja is bent volt a szülésnél, illetve részletezte, hogy nagyobbik lánya, Amira hogy fogadta a kis tesót.