Szabó Zsófi betegsége visszatért, a meddőség a tét

Szabó Zsófi szigorú diétába fogott a szülés előtt, mert kiderült, anyagcserezavarban szenved. Az orvosok szerint az inzulinrezisztencia cukorbetegséggé is válhatott volna ha nem lép időben, így komoly életmódváltozást vitt végbe a fiatal tévés: meghatározott étrend, testmozgás, és kiegészítő gyógyszerek.

Az erőfeszítés eredménye meg is lett, Zsófi jobban érezte magát a bőrében és kisfia is megfogant, de aztán hiba csúszott a rendszerbe. “Sajnos, visszatért a betegségem, és azért beszélek erről, mert rengetegen járnak hozzám hasonló cipőben. Egyszer már sikerült legyűrnöm az inzulinreziszten­ciát, és tünetmentes lettem. Tehát van remény, magam is ebből merítek erőt, mert tudom, hogy megint sikerül elérnem a tünetmentes állapotot” – mondta Szabó Zsófi a Blikknek.

“Szerettem volna Mendelt minél tovább szoptatni, ezért nem akartam megvonni a szervezetemtől semmit, amit kívánok. Azóta viszont újra rossz a közérzetem” – vallotta be Zsófi. “Teljes életmódváltás, gyógyszeres kezelés, kitartás és egy nagy adag elhatározás. Nincs csaló nap, nincs kifogás. A cukorbetegség a tét és a meddőség, ez nem játék!” – mondta Szabó Zsófi, aki szívesen vállalna második babát is a közeljövőben.