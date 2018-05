Kovács Katalin elképesztő formában van

Az évről évre egyre több résztvevővel zajló, ingyenes, előregisztrációhoz kötött EU-s futáson idén rajthoz áll a népszerű műsorvezető, Tatár Csilla, Molnár Andrea táncművész, valamint Michl Juli színésznő, Gömöri András Máté színész-műsorvezető, illetve a többszörös Európa-, világ- és olimpiai bajnok kajakos, Kovács Katalin is.

Az élsport befejezése után rendszeresen jártam futni, és heti 4-5 alkalommal az uszodába is ellátogattam, azonban egy sérülés miatt ez az utóbbi időben kimaradt az életemből. De a mozgás szeretete ugyanúgy megmaradt, hiszen a kislányommal rengeteget járunk játszótérre, ahol néha jobban elfáradok, mint egy edzésen. Az EU-s futáson való részvételemet tekinthetjük egyfajta visszatérésnek a futás világába. A kísérőprogramokra is nagyon kíváncsiak vagyunk, Lucát főleg a játszóház, engem pedig a gyönyörű környezet és a zenei programok érdekelnek

– mesélte Kovács Katalin, aki egyébként nagyszerű formában van, már több területen is megmutatta, hogy figyelemreméltó a teljesítménye. A Konyhafőnök VIP-ben második lett, és a futásban is jeleskedik, nem beszélve a kajakról, amiben szenzációs eredményeket ért el. Nem mellesleg anyuka és feleség is, ráadásul bomba alakja miatt még mindig az egyik legszebb sportolónő hazánkban.