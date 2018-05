Kollányi Zsuzsi elárulta, fia vagy lánya lesz

A Nagy Duett adásában jelentette be Kollányi Zsuzsi, hogy várandós, bár még egy kis ideig titkolhatta volna az örömhírt, nem akarta magába tartani.

„Az emberben benne van, hogy szeretné megosztani ezt a teljesen új élményt. Úgy gondolom, hogy az első várandósság mindenkinek egyszerre sokkoló és csodálatos, de életem legszebb utazása” – mesélte nekünk akkor az adás után az énekesnő.

Párjával csupán másfél éve vannak együtt, de Attila is az első perctől úgy érezte, hogy összetartoznak, és természetes volt Kollányi Zsuzsiék számára a gyerekvállalás.

Az énekesnő most a Story magazinnak mesélte el, hogy már azt is tudja: kisifa lesz, és ezzel még egy álma valóra vált. Kollányi Zsuzsi ugyanis mindig fiús anyukának képzelte magát, és most már jobban tudnak tervezgetni is. Hogy hogyan is készülnek a kisfiuk érkezésére, és vajon hogyan bírja Zsuzsi a koncerteket, arról a magazinnak mesélt részleteket.