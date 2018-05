Jó ötlet közös munkával keverni a szerelmet? Íme a hollywoodi válaszok

Nem mindig tesz jót, ha azok, akik a magánéletben együtt vannak, a munkaidejüket is egymás társaságában töltik. Tudják ezt jól a hollywoodi sztárok is, akik gyakran épp ezért óvakodnak a közös munkától. Persze mindig volt, és mindig lesz olyan, aki vállalja a kihívást, és nekivág a nagy közös kalandnak. Nézzük, kinek volt érdemes próbálkoznia, és kinek nem.

+

Emily Blunt és John Krasinski

Film: Hang nélkül (2018)

John Krasinski eleinte azért nem akarta felkérni Emily Bluntot néma horrorja, az Amerikában hatalmas sikert arató Hang nélkül főszerepére, mert attól félt, hogy a felesége csak a családi viszályt elkerülendő mondana neki igent. Így inkább arra kérte meg őt, hogy segítsen neki ötletelni, ki lenne a legjobb női főszereplő, Blunt pedig sorolta is a neveket, de amikor maga is elolvasta a férje által írt forgatókönyvet, azonnal érezte, hogy ezt a szerepet csak ő játszhatja el. A melót megkapta – egyrészt volt némi protekciója, másrészt mivel a vásznon is férjet és feleséget kellett alakítaniuk Krasinskivel, úgy érezték, nem árt majd a film megítélésének a nézők szempontjából, hogy a való életben is házasok. Nem is ártott: a Hang nélkül gigászi siker, ők ketten pedig akkora reflektorfényt kaptak általa, hogy bár régóta együtt vannak, most váltak csak igazi hollywoodi álompárrá.

–

Tom Cruise és Nicole Kidman

Filmek: Mint a villám (1990), Túl az Óperencián (1992) és Tágra zárt szemek (1999)

A Mint a villám forgatásán jöttek össze; a Túl az Óperencián készítése idején a szerelmük még a csúcson volt, így az sem tudta megtépázni a kapcsolatukat, hogy a film méreteset bukott; a Tágra zárt szemekben pedig pont egy válságba jutó viszonyt mutattak be együtt, miközben a saját házasságuk is bajba került. Ehhez persze volt némi köze Stanley Kubrick rendezőnek is, aki hollywoodi mércével is elképesztően hosszan, tizenöt hónapon át forgatta a filmet, ráadásul úgy akarta a legjobbat kihozni belőlük, hogy gyakorlatilag pszichoanalízisnek vetette alá őket: beszélniük kellett a legmélyebb félelmeikről, és arról is, hogy miben bizonytalanok a saját házasságukat illetően. A határ elmosódott színészek és szerepeik között, és sokan máig úgy tartják, hogy végső soron a Tágra zárt szemek forgatása vezetett oda, hogy Tom Cruise elhagyta Nicole Kidmant.

+

Kristen Bell és Dax Shepard

Filmek: Minden kút Rómába vezet (2010), Üss vagy fuss! (2012), Veronica Mars (2014), A főnök (2016), Bukós szakasz (2017)

Ha léteznek igazán cuki párok, akiknek minden gesztusáról süt, hogy mennyire imádják egymást, Kristen Bellt és Dax Shepardöt biztosan közéjük kell sorolnunk. Nem filmforgatáson jöttek össze, de amióta együtt vannak, szinte mindent egymással csinálnak: nemcsak közös gyerekeik, hanem közös filmjeik is lettek. A 2010-ben készült Minden kút Rómába vezet volt az első, ezzel együtt öt közös mozit hoztak tető alá, melyek közül kettőben Shepard nemcsak szereplőtársa, hanem rendezője is volt a feleségének. Mondjuk, egytől egyig gyengécske, erősen felejthető, sőt felejtendő komédiákról van szó, de ők ketten annyira cukik, hogy még ezt is könnyű szívvel bocsátjuk meg nekik.

–

Jennifer Lopez és Ben Affleck

Filmek: Gengszterrománc (2003), Apja lánya (2004)

Még a hollywoodi kapcsolatok között is viszonylag ritkának számít, ha egy románc annyira a reflektorfényben zajlik, mint Jennifer Lopezé és Ben Afflecké. A pár a Gengszterrománc című mozi forgatásán jött össze, amiről a stúdió azt gondolta, hogy a két sztár sikerre viszi majd, de ehelyett hatalmasat buktak vele. A bulvársajtó által csak Bennifernek nevezett duót ez nem zavarta meg abban, hogy az Apja lánya című filmet is együtt forgassák, de ezért sem álltak sorban az emberek a mozipénztáraknál. Állítólag a közös filmjeik bukásai is megviselték őket, de igazán nagy csak akkor lett a baj, amikor Affleck atlétatrikóban és napszemüvegben masszírozta kedvesét a Jenny from the Block című dal emlékezetes klipjében, ez a kép ugyanis hosszú évekre ráégett a férfi imidzsére. A viszony mindössze két évig tartott, ám ezalatt a két sztár a lehető legtöbbet sajtolta ki belőle. Állítólag ma sem utálják egymást, Lopez például gratulált egykori párjának, miután az Oscart kapott Az Argo-akció című filmjéért.

+

Melissa McCarthy és Ben Falcone

Filmek: Koszorúslányok (2011), Személyiségtolvaj (2013), Női szervek (2013), Tammy (2014), A kém (2015), A főnök (2016), A partiállat (2017), Superintelligence (2019)

Még a kilencvenes évek végén jöttek össze egy Los Angeles-i improvizációs színésziskola óráin, és azóta elválaszthatatlanok. 2005-ben össze is házasodtak, de arra érdekes módon egészen 2011-ig kellett várni, hogy együtt dolgozzanak (a Koszorúslányok című filmben játszottak egy elég extrém párocskát). Ez a meló viszont annyira jól sikerült, hogy azóta sem tudják abbahagyni: a magyar mozik májusban már a hetedik közös filmjüket mutatják be A partiállat címmel, és készítik a nyolcadikat is, az elmúlt években pedig létrehoztak egy saját produkciós céget is a munkáikhoz, amelyeknek Melissa McCarthy a főszereplője, Falcone pedig a rendezője. A stúdiók imádják őket, a filmjeik sikeresek, ők ketten pedig már-már hihetetlenül boldogok és kiegyensúlyozottak együtt. Így kell ezt csinálni.

–

Angelina Jolie és Brad Pitt

Filmek: Mr. és Mrs. Smith (2005), A tengernél (2015)

A Jolie/Pitt páros sokat tanulhatott volna Tom Cruise-tól és Nicole Kidmantől, de a történtek alapján valószínűleg nem konzultáltak velük. Ahogy Cruise-ék, úgy ők is egy forgatáson jöttek össze, és a szakításuk is egy filmhez kötődik – mégpedig egy olyan filmhez, amelyben egy komoly gondokkal küzdő, válságot megélő házaspárt kellett megformálniuk, ráadásul személyesen Jolie rendezésében. A feleség állítólag abban a reményben szerződtette maga mellé éppen a férjét A tengernél másik főszerepére, hogy a közös munka jó hatással lesz a köztük zajló kommunikációra, ezáltal megmentve a kapcsolatukat, és a terv bizonyos szempontból be is vált, hiszen a forgatáson újra elkezdtek beszélni. Csakhogy olyan, korábban nem ismert érzéseket is megosztottak egymással, amik nem megerősítették, hanem elbizonytalanították a házasságukat, így a film bemutatása után már nem is tartott sokáig a frigy.