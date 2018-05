Berki Krisztián elismerte, hogy vesztett

Azt mondta Berki Krisztián a Vigyázat, szülővel vagyok! adásában, hogy a műsornak köszönhetően közelebb került az édesanyjához, és hogy ez most számára sokkal fontosabb, mint a győzelem. Más esetben ezt aligha hinnénk el a győzelmet konstans módon hirdető üzletembernek és médiaszemélynek, de most igen. Viszont azt is elmondta, hogy szerinte Ördög Nóra miatt képtelen nyerni itt (anno a Vigyázat, gyerekkel vagyok! adásában sem győzedelmeskedett), szerinte ő itt úgy csűri-csavarja a dolgokat, hogy ő ne lehessen dobogós.

A videóból az is kiderül, hogy mikor lett Berki rosszfiú, édesanyja legalábbis beszél erről, miután Stohl Luca (státusza szerint) riporter erről kérdezi.