Visszatér A Fal az RTL Klubra

Izgalmas bejelentést tett szerdán az RTL Klub vezetősége: hamarosan új műsorrenddel jelentkezik Magyarország piacvezető kereskedelmi csatornája, és visszatér A Fal című game show is.

Május 14-től új időpontban, 19:05-kor kezdődik az ország legnézettebb infotainment műsora, a Fókusz. Ezt követően új, eddig nem látott részekkel folytatódik A Fal. A Sebestyén Balázs nevével fémjelzett sorsfordító vetélkedő minden hétköznap 19:35-től várja a nézőket. Az izgalom garantált, hiszen a kétfős csapatok akár 100 millió forintot is hazavihetnek, ha A Fal útvesztőjében elinduló labdákat a szerencse a fantasztikus nyeremények felé tereli. A játékosokkal együtt a nézők is megtapasztalhatták már azt az érzelmi hullámvasutat, ami magával ragadja a csapatok tagjait a játék során, hiszen a szerencsén túl a döntéseik is nagyban befolyásolják azt, hogy visznek-e haza nyereményt, vagy a játék élményével távoznak a grandiózus Fal stúdiójából.

A Fal után, az este további részében a nézők a Barátok közt és az Éjjel-Nappal Budapest epizódjait láthatják majd.