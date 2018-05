A Parno Graszt szerint származásuk miatt nem engedték be őket a szórakozóhelyre

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, jókora botrány körvonalazódik a Nyugatinál lévő Remix diszkó körül. A hétvégén ugyanis a Parno Graszt nevű zenekar hat tagját nem engedték be a szórakozóhelyre, indoklásként pedig csak annyit mondtak nekik a biztonsági őrök, hogy a bejárat felett kamerarendszer van, és nekik rádión szóltak le, hogy küldjék el őket. László Sándor, a zenekar menedzsere szerint roma származásuk miatt nem engedték be a zenészeket.

A szórakozóhely azóta közleményben reagált a történtekre, ebben pedig határozottan tagadták a vádakat. Szerintük a zenészeket azért küldték el, mert egy fiatalkorú is volt velük. Ezt azonban a zenekar cáfolta, a legfiatalabb is 19 éves volt közöttük, ráadásul személyi igazolványt sem kértek tőlük, sőt a helyszínen fel sem merült, hogy ezért küldik el őket.

László Sándor és Oláh József zenekarvezető a Hír TV műsorában mesélte el az eddigi fejleményeket.

A gyerekek mentek volna be, de nem jutottak el a pénztárig, hanem a biztonsági őr közölte velük, hogy hagyják el a helyiséget. És ugye erre a fiam megkérdezte, hogy miért, és azt a választ kapta a biztonsági őrtől, hogy megfigyelőrendszeren van a bejárat, és az alapján szóltak neki, hogy ne engedje be ezt a társaságot, de konkrét magyarázat nem volt rá, hogy miért, és utána megtudtam azt is, hogy a cég le van szerződve a hellyel, és teljes jogú hatalmuk van

– mondta Oláh.

A hétvégén a zenekarral szimpatizálók tüntetést szerveztek a szórakozóhely elé.

A Hír TV riportja: