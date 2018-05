Nincs ideje gyermeket vállalnia Puskás Petinek

Puskás Peti már régen bevallotta: Eke Angélával képzeli el életét. A fiataloknak azonban még összeházasodni sem volt idejük, jelenleg minden idejüket a munkára fordítják. “Most is úgy gondolom, megértünk már a gyerekvállalásra, de inkább akkor élnénk majd ezzel, ha ténylegesen tudjuk élvezni minden egyes pillanatát, és én nem csak éjszakai apuka lennék” – vélekedett Puskás Peti.

“Mindketten rengeteg felkérést kaptunk, amelyeket nem akartunk visszautasítani, így az idei év nagy része a munkáról szól majd (…) Angéla és én is teljesen el vagyunk most havazva, nemcsak a színházzal, de forgatásaink is lesznek bőven. Persze, a ter­veink megmaradtak, és továbbra is vágyunk arra, hogy szülők lehessünk, de még nem érkezett el életünknek ezen szakasza” – árulta el a zenész a Blikknek.

Puskás Peti idén is az X-Faktor csapatát erősíti, a fiatal srác ősszel tér vissza mentorként a képernyőre.