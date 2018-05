A Nagy Duett adásaiban üde színfolt Nagy Adri, aki már a műsor előtt elmondta: reméli, hogy a júniusra kiírt szülése nem indul be korábban, és végig tudja vinni a műsort. Ennek ellenére most mégis búcsúzik a nézőktől, mivel holnap láthatják utoljára a Jóban Rosszban sorozatban.

SPOILER következik! Ha nem akarod elolvasni, hogyan kerül ki a sorozatból Nagy Adri, akkor ugorj egyből a képgalériára!

Az énekes-színésznő karajtere, Tanakis Betty minden előjel nélkül eltűnik. Keresi őt Roland (Suhajda Dániel) is, és egy ideig Keller Márkra (Sipos Csaba) terelődik a gyanú, ő azonban hamar tisztázza magát. Az, hogy mi történik Adri karakterével, egyelőre titok, de erről is mondott azért néháyn szót a színésznő, amennyire a szerződése engedi.

“Az egy közös döntés volt a Jóban Rosszban készítőivel, hogy sem én, sem ők nem szerették volna, ha a kisbabámat beleírjuk a sorozatba. A visszatérés kérdését nyitva hagytuk, ebben a tekintetben abszolút a gyerekem diktálja majd a tempót, ezért a mikor és a hogyan még nagy kérdés.”

4 Fotó megtekintése Nagy Adri búcsúzik a nézőktől Nagy Adri búcsúzik a Jóban Rosszban nézőitől (fotó: TV2) Még több + Nagy Adri búcsúzik a Jóban Rosszban nézőitől (fotó: TV2) Még több + Nagy Adri búcsúzik a Jóban Rosszban nézőitől (fotó: TV2) Még több + Nagy Adri búcsúzik a Jóban Rosszban nézőitől (fotó: TV2) Még több +

Az Adri utolsó forgatási napján készült fotókon is látszik, hogy jó hangulatban köszöntek el tőle a kollégái. A sorozat stábjában szinte már hagyomány, hogy a távozó karaktereket egy „Csillagkút díszpolgára” emléktáblával búcsúztatják, Nagy Adrit is megajándékozta a csapat.

„Maga a forgatás március elején volt, akkor hagytam ott a sorozatot, azóta közösségi odalakon tartom a kapcsolatot a többiekkel és megígértem nekik, hogy még a baba születése előtt meglátogatom őket a forgatáson. Június vége-július elejére írtak ki, de ki tudja itt a frontok és egyebek mellett ez hogyan alakul ” – mondta az NLCafénak Adri, aki első gyerekével várandós.

Az énekesnőnek hiányzik a sorozat, de jól esik neki, hogy a Sztárban sztár, az év végi fellépések és a forgatás után most magára és a gyerek körüli teendőkre tud összpontosítani. A babaszoba készen áll, már két nevet is választottak a párjával, és van ideje eljárni edzeni is.

“Eljárok sportolni, de csak annyit csinálok, amennyi jól esik, nem gyötröm magam. Ezt meghálálja a derekam is, és bár a fáradtság folytonos, mégis úgy érzem, tele vagyok energiával. Külön szerencse, hogy itt A Nagy Duett, élvezem a felvételeket, és bár anyák napjára készülünk egy kis produkcióval, ami plusz próbákat jelent, általában ez csak heti egy nap elfoglaltság. Ez pedig kifejezetten jól is esik.”