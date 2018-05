Istenes Bence ágya nem maradt üresen Ázsiában sem

A tavaly külön töltött közel két hónap után Istenes Bence és Csobot Adél ezúttal már felkészült arra, milyen egymás nélkül. Most mutatjuk azt is, hogy a műsorvezető Ázsiában is ugyanúgy él, mint itthon.