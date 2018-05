Ágica lebukott, a harisnyájába rejtette az alkoholos üvegeket

Ahogy azt már megszoktuk a Vigyázat, gyerekkel vagyok! adásaiban, a sztárokról sok kínos apróság tud kiderülni. Most a Vigyázat, szülővel vagyok! eggyel emeli a tétet, mert ugye, ahogyan a műsorvezető, Ördög Nóra is mondja: hiába vagy sztár, a szüleidnek te mindig a gyereke maradsz. Ezt már Szögeczki Ági is tudja, akiről kiderült, hogy alkoholos üveget dugdosott a harisnyájába.

„Ezt nem is értettem, eddig nem az volt, hogy kavicsokat hordtam a harisnyámban?” – kérdezte az édesanyjától adáson kívül az egykor VV Ágicaként megismert celeb, és mint kiderült, a családi legendárium szerint a kis Ági annak idején a keresztapjától lopkodta az üvegeket, és harisnyájába rejtette. A keresztszülők gyűjtötték a különféle mini alkoholokat, és valamiért ezek tetszettek a leginkább Áginak. A celeb édesanyja szerint a család jól szórakozott ezen.

Nézd meg a videót, amiben Szögeczki Ágica anyukája sztorizik: