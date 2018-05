Kajakosból díjhalmozó színész – 42 éves lett Bereczki Zoltán

Bereczki Zoltán 1976-ban született Budapesten. A hamarosan egy kishúggal, Dórával is bővülő család sokáig a szülők vállalkozói tevékenységéből élt: Bereczki Károly és felesége, Temesvári Nóra kötöttárut készítettek. „Édesanyám megtanult varrni, édesapám meg szőni. Máig emlékszem, hogy óriási divatja volt az aerobiknak, és minden színben készítették az aerobikzoknikat, mi, gyerekek pedig élveztük, hogy beleszólhatunk, milyen színű fonalat használjanak” – nyilatkozta erről a korszakról korábban Bereczki.

A majdani sztár eleinte nem sok jelét nem mutatta annak, hogy egyszer majd színész lesz, fiatalkorában ugyanis főleg sportolással töltötte az idejét. Mint mondja, ez leginkább a szülein, elsősorban az édesapján múlott: „Apu azt mondta, bármit lehet csinálni, de muszáj sportolni valamit, mert az kell.

Sportos szülők gyereke vagyok,

anyu a mai napig kosárlabdázik, apu válogatott kajakos volt.” Így esett, hogy a „kis” Bereczki eleinte versenyszerűen úszott, majd négy évig a kajakot koptatta.

A családi idill azonban hamarosan összedőlt, a szülők ugyanis a nyolcvanas évek közepén elváltak. Erre egy korábbi interjúban Bereczki, aki régi önmagát befelé forduló, komor kamaszként írta le, így emlékezett vissza: „Körülbelül 1984-ben váltak el a szüleim, az biztos, hogy addigra már külön éltek.” Ő maga a válás után az édesanyjával maradt, de természetesen volt kulcsa apja lakásához is, és bár a viszonyuk egyáltalán nem volt mentes a konfliktusoktól, gyakran látogatta is őt. A visszaemlékezésben a színész egyébként azt is elárulta, hogy anyukájával sem volt zökkenőmentes a kapcsolata, de szülei az iránta érzett szeretetüket mindig nyilvánvalóvá tették, és egymásról is csak jót mondtak előtte és a testvére előtt.

Szólista alkat, de csapatban gondolkodik

Bereczki végül egy számítástechnikai szakközépiskolában érettségizett, de ebben az időszakban már elkapta a zene szeretete, és mivel nem tudott szabadulni a mikrofontól, megalakult első zenekara is, ami a Styx nevet kapta. Muzikalitására hamar fény derült, hiszen dobon és hegedűn is játszott, Toldy Máriánál pedig énekelni tanult – és az is hamar eldőlt, hogy nem ő lesz az új Bill Gates, ugyanis a szakközépiskola után az előadó-művészet mellett téve le a voksot a Színház- és Filmművészeti Főiskolára jelentkezett, amit 2001-ben el is végzett.

A civil életről ugyanakkor érdekes módon azután sem akart lemondani, hogy megszerezte a diplomáját, és sikeres musicalszínész lett, ezért ezt a vonalat erősítve levelezőn egy közgazdasági iskolát is elvégzett – ha az időben kicsit előreszaladva azt nézzük, hogy ma már saját produkciós cége is van Lepkegyűjtő Produkció néven, nem is minden ok nélkül. És hogy hogyan jönnek össze a különböző karrierek? A színházi és az irodai munkái közti kapcsolatáról Bereczki így nyilatkozott: „A színpadon, bár szólista alkat vagyok, a csapat ott is mindennél fontosabb. Vezető szerepet csak olyan helyzetekben szeretek vállalni, ahol megfelelő és hasznos a tudásom, de akkor is fontos számomra a háttér.”

A Szinetár-korszak

Bereczki első lemeze, a Száz év már 2001-ben megjelent, majd több CD hangszerelésében is részt vett. Pályafutása alatt számos díjat bezsebelt (2005-ben például a Súgó Csiga-díjat vihette haza, a következő évben eMeRTon-díjas lett), és sorra kapta a megkereséseket olyan sikeres tévéműsorokból, mint A Nagy Duett, a Megasztár vagy a Sztárban sztár, ahol az első évad győzteséből lett zsűritag.

Közben egy ponton a magánélete is összeforrt a szakmai karrierjével, hiszen 2005 nyarán feleségül vette Szinetár Dóra színésznőt, akivel számos szakmai siker és egy közös gyermek, Bereczki Zora Veronika is összeköti. A pár azonban 2013-ban mégis a a válás mellett döntött, ami természetesen jókora fordulatot hozott Zoltán mindennapjaiban is. „A családot a kislányom és a kutyám jelenti, velük vagyok otthon. A bővebb családot pedig természetesen a szüleim, a testvérem és az ő gyerekei jelentik” – ecsetelte a Nők Lapjának 2017-ben.

Ma Bereczkinek a lánya a mindene

Bereczki Zoltán a nevelésben a következetesség híve, ugyanakkor saját bevallása szerint képtelen szigorú lenni a lányával. „Bevallom, a lányom nagyon jól érzi, mivel tud rám hatni, és ez nem könnyíti meg a dolgomat.

Különleges a kis lénye, elképesztő esze van, nagyon okos,

és nagyon magas az érzelmi intelligenciája” – árulta el a színész, a Sztárban sztár egyik adása után pedig arról is mesélt az újságíróknak, hogy lánya gyakran szegez neki olyan kérdéseket, amelyekre nem tud válaszolni: „Életről, halálról beszélgettünk, és meg tudott lepni. Jönnek belőle a kérdések, amik már nem a környezetünkre, hanem a lélekre vonatkoznak. Keresi, ki ő, kik vagyunk mi, és kik ők.”

És hogy mi a helyzet a nőkkel? Bár számos szerelemről szóló sláger fűződik a nevéhez, Bereczki mostanság azt mondja, hogy talán a szerelem nem több egy felfokozott érzésnél, egy illúziónál, hozzátéve: „A popzenész életében persze szinte minden nap lehet Bálint-nap, mert a dalok java érzelmekről szól az egyéjszakás kalandtól az örök szerelem kereséséig.” De ebben talán még ő is tévedhet. A remény mindenképpen él, hiszen végül azért közelmúltbeli szerelmi csalódása kapcsán is azt mondta: „Nyilván az egy tanítás, hogy akkor hogy kell tudni megbocsátani, meg ezen túllépni. És újra nyitottnak lenni.”