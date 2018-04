Szexuálisan zaklathatták Viktória svéd hercegnőt

A Svéd Akadémia tagjai között mély szakadék támadt az utóbbi időben az egyik tag férjét érintő szexuális zaklatási vádak miatt. Katarina Frostenson költőnő férjét, Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. A helyi újságok most arról írnak, hogy több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül megtapogatta az akkor 27 éves svéd koronahercegnő, Viktória fenekét.

– nyilatkozta Ebba Witt-Brattström svéd író.

Egy másik szemtanú szerint a hercegnő megragadta a fotós kezét, majd elviharzott a helyszínről.

According to 3 unnamed witnesses in & around the Swedish Academy Crown Princess Victoria is one of the alleged victims of Jean-Claude Arnault, who is suspected of having sexually abused & assaulted several women. The accusations last year against Arnault, who is married to pic.twitter.com/oNAUfWp4go

