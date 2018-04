Meghalt a Twin Peaks sztárja

52 évesen elhunyt Pamela Gidley. Az amerikai színésznő saját házában halt meg a New Hampshire-i Seabrookban – tette közzé a BBC. Két hete halálozott el, családja azonban csak most hozta nyilvánosságra.

Számos tévésorozatban (CSI stb.) és mozifilmben (Cherry 2000 stb.) szerepelt 2006-ig, amikor is visszavonult a filmezéstől.

We are sad to hear the news American actress and model Pamela Gidley has sadly passed away aged 52 🕊#PamelaGidley #RIPPamelaGidley #RIP #TwinPeaks pic.twitter.com/pFq8ULnzmj

— from beyond life™️ (@frombeyondlife) 2018. április 30.