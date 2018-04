Csősz Boglárka: „Van, aki elsírja magát, van, aki nem, de ez nem verseny”

Minden hétfőn este kilenctől láthatjuk a Feleségek luxuskivitelben-t a VIASAT3 műsorán, és mondhatjuk, hogy az egyik állandóan visszatérő téma annak találgatása, Csősz Boglárkának miért nincs gyereke. Ő maga is kellemetlennek érzi és unja is az ezzel kapcsolatos magyarázkodást, miközben főként Dalma és Vivi nem képes ezen túllépni. Különböző teóriákat gyártanak a miértekre – hiába mondta el Bogi korábban, mit gondol erről –, és az egyik ezek közül az volt, hogy biztosan nem szereti a gyerekeket.

„Sokan úgy gondolkodnak, hogy miért nem használom ki egy ilyen gazdag férjnél, hogy nagylelkű, és miért nem szülök neki gyerekeket. Én azt gondolom, hogy a férjemmel való kapcsolatom elsősorban nem tartozik senkire, másodsorban nem azért jött létre, hogy szüljek neki, és ezzel megfogjam, hanem mert egymásba szerettünk, és a kapcsolatunk nagyon jól működik gyerek nélkül is, mindketten szeretünk dolgozni, utazni, élményeket gyűjteni, és nagyon jól érezzük magunkat egymással! Én, amíg a karrieremben nem teljesedem ki, addig úgy érzem, hogy nem tudnék jó anya lenni ennyi munka és utazás mellett, a férjem pedig ezt elfogadta, soha nem erőltette a gyerekkérdést. Az elmúlt 10 évben talán egyszer beszéltünk róla, teljesen rám bízta ezt a dolgot. Boldogok vagyunk együtt, az is lehet, hogy később lesz gyerekünk, az is, hogy nem, de szeretjük a gyerekeket, több gyerekekkel kapcsolatos kezdeményezést támogatunk.”

A Feleségek luxuskivitelben legutóbbi részéből is kiderült, hogy a jótékonyságot Bogi nagyon komolyan veszi. Amikor Polgár Tünde korábban felvezette a társaságnak, hogy látogassanak el egy anyaotthonba, Bogi elsőként mondott igent.

„Ezzel kapcsolatban sokat tanultam a törököktől, hogy mindenkinek a maga szintjén kell segíteni. Van egy belső indíttatásom is, mert én magam is elmenekültem otthonról nagyon korán, az életemet pedig egyedül irányítottam fiatal nőként. Könyvtárakban éltem az életemet, ott tudtam álmodni a könyvek között. Ha valakinek tudok segíteni, hogy jobb legyen akár egy napja, akkor megteszem, mert az egykor nekem is sokat segített volna. A gyerekeknek biztonság kell, és ha az édesanyjuk áll ott mellettük, akkor az anyákat kell támogatni, ahogy csak tudjuk.”

Csősz Boglárka szerint az is fontos lenne, hogy a nők jobban összetartsanak, jobb kommunikáció legyen gyerekes és gyermektelen nők között, és ugyanúgy támogassák azokat is, akik nem akarnak szülni, mint azokat, akik anyák akarnak lenni. Egy egészséges társadalomban egyenértékű kell legyen egy dolgozó gyermektelen és egy nem dolgozó, de gyerekes anya, a dolgozni vágyó gyerekes anyáknak pedig még több lehetőségre lenne szükségük, ezen pedig még dolgoznunk kell.

„Fontos, hogy a nők ott legyenek egymásnak, ha bármi van. Ebből szeretem kivenni a részem.”

Az anyaotthonban töltött idő alatt, még ha átmenetileg is, de megvalósult ez az egység.

„Éreztem, hogy az anyaotthonban egy hullámhosszon vagyunk, viszont a jótékonykodás nem egy verseny, ahol egymást kell lekörözni. Egy ilyen helyen bármi megtörténhet, van, aki elsírja magát, van, aki sokat nevet a gyerekekkel, anyákkal, és van, aki szóhoz sem tud jutni, csak egyszerűen még többet akar adakozni. A jótékonykodás egy személyes élmény, csak önmagunkról szól, ebben a témában nem lehet ítélkezni senkiről, hogy hogyan reagál egy ilyen helyzetben, hiszen otthonról mind-mind más múltat hozunk.”