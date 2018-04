A 60 éves Michelle Pfeiffer teljesen átalakult élete talán legerősebb szerepe kedvéért

Ha azt mondjuk, hogy Michelle Pfeiffer, akkor a legtöbb embernek a Veszélyes kölykök, a Veszedelmes viszonyok, a Nevem Sam vagy a Szép kis nap! jut az eszébe. Pedig nem ennyire ismert és elismert filmmel robbant be, hanem a Grease felejthető második részével. Bár a film majdnem annyi bevételt hozott, mint amennyibe került a gyártása, Pfeiffer megkapta az áhított ismertséget, és sorra kapta a jobbnál jobb szerepeket. Sokáig azonban ő maga sem gondolta, hogy felfigyel rá Hollywood. Ahogyan sokan mások az álomgyárban, úgy Michelle is szépségkirálynőként próbálta meg berúgni Los Angeles kapuit, ám a korona nem hozott neki szerepeket, így egy szupermarketben próbálta meg, ha nem is szórakoztatni, de kiszolgálni a vevőket. Ezzel egy időben meghallgatásokra is járt, így sikerült elcsípnie néhány kisebb epizódszerepet, valamint látható volt reklámokban is.

Megvezethető volt Michelle Pfeiffer, de tanult ebből is

Ez volt az az időszak, amit a színésznő csak úgy hív, hogy fiatal volt, és megvezethető, így olyan emberekkel hozta össze a sors, akik becsapták és kihasználták. Amikor még színészleckéket vett Los Angelesben, összebarátkozott egy házaspárral, akik segítettek neki leszokni az ivásról, a cigarettáról és állítólag a drogokról is. Ugyanakkor Michelle Pfeiffer elmondása szerint teljesen átvették az élete felett az irányítást, ő pedig rengeteg pénzt adott nekik. „Átmosták az agyamat. Kimondhatatlanul sok pénzt adtam nekik a csalásért” – nyilatkozta a színésznő, aki idővel megszabadult a pártól, és randizni kezdett Peter Horton színésszel, akihez 1981-ben feleségül is ment.

Díjeső és álomkarrier

Épp a nászútjukon voltak, amikor megtudta, hogy megkapta a főszerepet a korábban említett Grease folytatásában, ami mindent megváltoztatott az életében. A ’83-as A sebhelyesarcúban már imádta a közönség, ahogyan az öt évvel később bemutatott Az eastwicki boszorkányokban is. Háromszor is jelölték Oscar-díjra (Veszedelmes viszonyok, Azok a csodálatos Baker fiúk és A szeretet földje), ám egyszer sem sikerült nyernie. Karrierje során bezsebelt azonban néhány Golden Globe-díjat és BAFTA-t is. 1988-ban Horton és Pfeiffer a szakítás mellett döntött; évekkel később a férfi úgy nyilatkozott, hogy neje inkább választotta a karrierjét, mintsem a szerelmüket, és így nem lehet egy házasságban élni.

Újabb házasságáig a színésznőnek több hosszabb-rövidebb kapcsolata is volt, köztük Fisher Stevens színésszel és John Malkovichcsal, aki a viszonyuk alatt még Glenne Headly férje volt. Sok kudarcba fulladt románc után Michelle beleegyezett, hogy elmegy egy a barátai által szervezett vakrandira. Ott ismerkedett meg David E. Kelley producerrel, akihez 1993 őszén feleségül is ment. A színésznő még azelőtt elindított egy örökbefogadási procedúrát, hogy megismerkedett volna a producerrel, így 1993 tavaszán örökbefogadott egy kislányt, aki a Claudia Rose nevet kapta, és akit Pfeiffer és Kelley esküvőjén kereszteltek meg. 1994 augusztusában pedig a színésznő megszülte fiát, John Henryt.

A házasságáért sokat feláldozott

Amikor a 2000-es években Pfeiffer őszintén beszélt egy interjúban magánéletéről, sokakat meglepett. Bevallotta, hogy évekig élt cigarettán és kábítószereken, valamint azt is felvállalta, hogy hatalmas, valószínűleg Oscar-díjat jelentő szerepeket utasított vissza azért, hogy a második házassága életben maradjon. A színésznő, aki április 29-én ünnepli a hatvanadik születésnapját, idén – sok kritikus szerint – élete egyik legjobb alakításával tér vissza az élvonalba a Where is Kyra? című filmben. A történet szerint egy középkorú, elvált nőt alakít, aki az anyjához költözik. Bár munkát keres, és próbálja újra felépíteni az életet, meghal az anyja, és ő újra egyedül marad. Miközben románc alakul ki közte és a szomszédja között, a nő teljesen szétesik, és képtelen feldolgozni, hogy valaha tökéletes élete egyszerre semmivé lesz.

Felismerhetetlen, de most nem a plasztikázás miatt

Az elmúlt években tucatnyi plasztikai beavatkozáson átesett Pfeiffer szinte felismerhetetlen lett az új filmben. Szőke haját barnára festették, és a mindig tökéletesre vagy inkább viaszbabára botoxolt arca is természetesebbnek tűnik, amire szükség is volt, hogy hitelesen el tudja játszani a szerepet. A 60 éves Michelle Pfeiffer a bizonyíték arra, hogy Hollywoodban sem kell leírnia magát egy nőnek csak azért, mert több gyertyát fúj el a tortáján. És még az is elképzelhető, hogy Kyra karaktere meghozza számára a régen várt Oscar-díjat.