Lagzi Lajcsi ingatlanüzlet miatt utazott Dubajba

Lagzi Lajcsi már hosszú évek óta foglalkozik ingatlanfejlesztéssel, építéssel és napenergia-hasznosítással. A közelmúltban pedig épp ez ügyben járt Berki Krisztiánnal és ügyvédjével az Egyesült Arab Emírségekben – írja a Blikk.

Lajcsi a múlt heti utazásáról a lapnak elmondta, kifejezetten az ingatlanpiac miatt ment, nem magáncélra keresgélt. „Megbízatást kaptam erre az üzleti útra, de arra nincs felhatalmazásom, hogy a részletekről is beszéljek” – mondta Lagzi Lajcsi, aki a Blikknek beszélt arról is, hogy több cégnek dolgozik szakértőként és tanácsadóként is, amiért jutalékot kap.

Lajcsi egyébként ötletekkel teli tért haza Dubajból, ahol a melegnek, a szél-, illetve napenergiának köszönhetően se villany-, se gázszámlára nincs gondjuk az embereknek.