Élet egy újszülött mellett: Vilmos herceg elbóbiskolt a templomban – videó

Bár néha nem úgy tűnik, valójában a brit királyi család tagjai is ugyanolyan emberek, mint mi, ahogyan azt most egy vicces felvétel is igazolta.

Vilmos hercegnek hétfőn született meg harmadik gyermeke, szerdán azonban már hivatalos jelenése volt: a Westminster apátságban az Aznac Day, vagyis az ausztrál nemzeti ünnep miatt kellett megjelennie. Igen ám, de a kisgyerekes apuka annyira fáradt volt, hogy elaludt a templomban. Pechjére videó is készült róla, ahogyan Harry herceg és Meghan Markle mellett le-leragad a szeme, így most a fél világ rajta mosolyog. Nagyon úgy tűnik, hogy a kis Lajos herceg nem sokat aludhatott a születése óta!

A videót a Szeretlek Magyarország szúrta ki.