Több mint 5 éve nem látta lányát Tom Cruise

Koronával és koszorúval a fején ünnepelte tizenkettedik születésnapját Tom Cruise és Katie Holmes egyetlen közös gyermeke. Suri Cruise az édesanyjával él, ő volt az, aki feltöltötte a fekete-fehér fotót az Instagramra. A nagy kérdés az, hogy akár telefonon is, de felköszöntötte e lányát Tom Cruise? A színésztől 2012-ben vált el felesége, és vitte a kislányt is magával. A különköltözésük után Cruise még egyszer elvitte Surit egy vidámparkba, ám azután egyetlen közös fotó sem készült róluk, és nem is találkoztak az elmúlt öt évben.

„Nem beszélgetnek egymással és nem is találkoznak. Tom alig beszél a legkisebb gyermekéről” – fecsegte el az InTouch magazinnak Cruise egyik filmes kollégája. Suri Cruise hatéves volt, amikor utoljára együtt ünnepelte a hálaadást vagy a karácsonyt az apjával. Katie Holmes jelenleg Jamie Foxx színész párja.

