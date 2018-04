Paris Hilton és Jane Seymour egyforma ruhában vonaglott a vörös szőnyegen

Mióta Kim Kardashian és népes famíliája képernyőre került, lehetetlen kiütni őket a pletykalapok címlapjairól. Bár Kim szeret úgy tenni, mintha ez neki óriási teher lenne, az önmagát kissé felülre pozicionáló – gyanítjuk, önmagára nem celebként, hanem minimum angol királynőként tekint – háromgyerekes híresség azért nagyon is élvezi, hogy híresebb lett, mint egykori barátnője, Paris Hilton.

Paris Hilton ugyanis teljesen eltűnt a köztudatból, persze a gigantikus eljegyzési gyűrűjével neki is járt újabb 24 óra hírnév, de már sokkal kevesebben kíváncsiak rá, mint korábban. Most azonban visszatért, legnagyobb szerencsékre nem egy olyan, hasonlóan borzasztó slágerrel, mint amilyen ez volt:

Paris Hiltonról most amiatt írnak, mert sikeresen vette fel egy rendezvényen ugyanazt a modellt, amit Jane Seymour is viselt. Az újságírók kérdésére azt mondták, hogy totális véletlenről van szó, de nagyon örülnek, hogy ugyanolyan remek az ízlésük, de azért az is elképzelhető, hogy nem volt ez teljesen véletlen…