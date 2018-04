Gergely Róbert szereti Tímeát, ezért válik

Nehéz időszak van Gergely Róbert mögött, hiába mosolyog A Nagy Duett színpadán vasárnaponként. Néhány hete derült ki, hogy tíz év után válik az énekes, de hiába kérdezték, erről a témáról nem akart beszélni, noha mostanában sok interjút adott. Közben egyre többet lehetett arról hallani, hogy biztosan a korkülönbség, vagy az vetett véget a házasságnak, hogy 24 órát töltöttek együtt és a munka felülírta a magánéletüket.

A BEST magazinnal kivételt tett és részleteket árult el Gergely Róbert.

“A világ legnehezebb válásán vagyunk túl. Köztünk soha nem volt ugyanis egy hangos szó sem, nem zengett veszekedéstől a házunk, nem repültek tányérok, szó sincs erről. A válásunk nehézsége abból adódott, hogy mi nagyon szeretjük egymást, st túlságosan ragaszkodunk a másikhoz.”

Némedi-Varga Tímea 24 évvel fiatalabb Gergely Robinál, és nagyon sokszor felmerült benne, hogy szeretne már gyereket.

“Timitől nincs jogom az anyagág csodálatos érzését és feladatát elvenno, ezért bármennyire is fájt, el kellett engednem őt.”

Arról, miként jutottak idáig, és hogyan tovább, megmarad-e a munkakapcsolat, az a BEST magazinból kiderül. De nemcsak Gergely Róbert, hanem a felesége is elmondja, hogyan látja most a dolgokat.