Tápai Szabina ismét várandós, pedig Kucserával nemrég majdnem elváltak

Arról, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor szeretne második gyereket, már többször mesélt erről az utóbbi időben. Igaz, inkább arról esett szó, milyen vitaminokkal készülnek, de most a Story magazinnak adott exkluzív interjúból kiderült, hogy nagyon hamar teljesült a vágyuk.

“Éppen másfél éve már válni akartam, most viszont gyerekünk lesz…Hiszek abban, a pici is tudja, meki most kell érkeznie. Ez a baba a legjobbkor születik, és még közelebb hoz majd mindet egymáshoz, ha ilyesmi egyáltaláűn lehetséges” – mondta Tápai Szabina, aki nem tart az újabb házassági válságtól.

A kapcsolatát Kucsera Gáborral egy hullámvasúthoz hasonlította, és a magazinnak most elmesélte a részleteket is, amire korábban csak célzott. Ezeket olvasva valóságos csoda, milyen fordulatot vett a viszonyuk egyik napról a másikra.

Tápai Szabina a terhesség alatti plusz kilókról, és karrierjéről is mesélt. És persze, válaszolt A Nagy Duett fellépésekkel kapcsolatos kérdésekre is.

“A műsorban négyen vagyunk kismamák! Gyakran kérdezgetem Csobot Adélt, Kollányi Zsuzsit és Nagy Adrit, hogyan viselik a terhességet, szerencsére egyikünknek sem okoz kezelhetetlen problémát” – mondta a sportoló, akinek azért ez a terhessége közel sem olyan egyszerű, mint az előző.

Részletek a magazinban.