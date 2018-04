Polgár Tünde BKV-zni kényszerült, rosszul viselte

Polgár Tünde a Feleségek luxuskivitelben legújabb szereplője, és talán a legluxusabb is: igazi úrinő, mind a viselkedésében, mind a szokásait illetően. Most azonban egy olyan feladatot kellett megoldania, ami nagy fejtörést okozott neki: nem jött időben az előrendelt taxi, így BKV-zni kényszerült, ami nem annyira tetszett neki.

Megtudtuk, hogy Polgár Tünde utál késni, mindig a megbeszélt időpontra érkezik. Ezért okozott neki fejtörést, hogy nem tudott időben elindulni. ,,Ha most végig kell gondolnom, mikor ültem utoljára BKV-n, picit a faros busz után volt, és még a Combino villamos előtt, tehát nem mostanában” – kezdte a Feleségek luxuskivitelben szereplője, aki a buszos kalandja után a következőképpen nyilatkozott: „Szeretem a kihívásokat, szeretem a sportot, de azt hiszem, hogy ez a BKV-zás nem az én világom, és nem az én sportom.”