Nincs könnyű dolga Ambrus Attila feleségének

Ambrus Attila előadásaival az elmúlt hónapokban rengeteg helyen fordult meg, és az is köztudott, hogy a gyengébbik nem képviselői közül sokan rajonganak az egykori rosszfiúért. A korábban nagy nőfaló hírében álló Viszkis szabadulása óta megkomolyodott, és házas emberként már egészen máshogy gondolkodik a nőkről, az viszont kérdés, hogy Réka hogyan tolerálja, hogy férjét sokszor szinte szétszedik a nők.

“Amikor egy nő a mellbimbóját belenyomja az oldalamba, az nekem ugyan oké lenne, de a mellettem álló feleségemnek nem annyira” – viccelődik Ambrus Attila a Borsnak, majd komolyabbra fordítja a szót. “Réka egy okos és intelligens nő, tudja ezt kezelni és én is igyekszem kulturáltan megoldani ezeket a dolgokat. Néha azért be tud feszülni, de mivel szinte mindig együtt vagyunk, tudja, hogy nincs mire féltékenynek lennie, és meg is beszélünk mindent egymással – meséli a Viszkis, ugyanakkor elismeri: ha fordított esetben feleségét ölelgetnék férfi rajongók, nem biztos, hogy hasonlóan nyugodt lenne.