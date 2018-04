Józan László nagyon beteg, lemondta az előadását

Józan László rengeteget dolgozik: a Barátok közt forgatásai mellett több színdarabban is játszik, ami elég sokat kivesz belőle. Ennek ellenére mindig top formában áll színpadra, most azonban ő is lebetegedett. Hosszú heteken át érezte, hogy nincs jól, de csak most csúcsosodott ki a kór – még egy előadást is le kellett mondani, ami szokatlan tőle. Ezt a Vígszínház közölte a honlapján.

„Április 26-án, csütörtök este Józan László betegsége miatt a Távoli dal előadásunk elmarad” – írták. Azt nem tudni, hogy meddig lesz távol Józan László, de az biztos, hogy pár napot pihennie kell, hogy jobban legyen.