Zsidró Tamás tudja, kiket hívnak az esküvőjükre Dobó Katával

Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelme igaz, ez a fotóikon is látszik, sugároznak a boldogságtól. Bár eleinte nem sokat adtak volna nekik a rosszakarók, bebizonyították, hogy a kapcsolatuk hosszú távon is működik. Dobó Kata több szerelmes fotót is megosztott már, Zsidró Tamás azonban csak ritkán posztol kettejükről. Most megtört a jég, a #bochkor adásában mesélt a kapcsolatukról – írja a Bors.

„Nálam benne van a pakliban a házasság” – mondta a sztárfodrász, majd azt is megosztotta, hogy kiket hívna meg a lagziba. „Mindenkit meghívnék, aki közel áll hozzám. De kit vennék el, a Katát?” – hangzott a válasz, majd részletezte is. „Ha őt, mivel ismert színésznő, neki is van egy társasága, annak a tagjait is mind meghívnánk. Liptai Claudiát például biztosan, hiszen mi is ott leszünk az ő esküvőjén…” – árulta el Zsidró Tamás, és azt is elmondta, hogy ennek ellenére nem szeretne nagy tömeget.