Vajna Timi mellbimbói kiszúrják a pólóját

Vajna Timi idén sem hagyta ki a Coachellát, amely Amerika egyik legnagyobb fesztiválja, így természetesen a filmügyi kormánybiztos feleségének ott a helye. Vajna Timiről mostanában több álhír is megjelent, többek között az Andyvel való viszonyáról, de arról is hallani lehetett, hogy beszólt pár celebnek. Nos, ez nem igaz, ahogy azt az üzletasszony is elmondta korábban. Úgy látszik, már nem stresszel ezen, hiszen a legújabb fotói alapján eléggé jól érzi magát – Vajna Timiről ismét szexi fotók készültek.

Nem lehet nem észrevenni Vajna Timi ágaskodó mellbimbóit, amit természetesen a rajongók is megjegyeztek. Azt rótták még fel ellene, hogy vajon mi volt számára a fontos a Coachellán? A szórakozás vagy hogy mindezt megörökítse? Érdekes felvetés, mi is kíváncsiak lennénk.