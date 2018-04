Együtt fényképezkedett Sarah Jessica Parker és Röhrig Géza – fotó

Sarah Jessica Parkerrel fotózkodott az Oscar-díjas Saul fiából is ismert Röhrig Géza. A magyar színész a Facebook-oldalára töltött fel egy képet, amelyet a Szex és New York sztárjával közösen készített. A fotó a To Dust című amerikai film premierjén készült, amelynek Röhrig a főszereplője.

Shawn Snyder filmjében Röhrig egy haszid kántort alakít, aki nem tudja feldolgozni felesége halálát, és miután a vallás nem ad neki megnyugvást, egy biológiaprofesszorhoz fordul, hogy megtudja, milyen folyamatok zajlanak le egy bomló holttestben. A professzort nem más alakítja, mint Matthew Broderick, a 80-as évek sztárja, aki nem mellesleg 1997 óta Sarah Jessica Parker férje.

Így futott össze Parker és Röhrig Géza a Tribeca filmfesztiválon, ahol először vetítették a filmet: