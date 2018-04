Kerényi Miklós Gábor indulatkezelési terápián vett részt

A több zaklatási üggyel is vádolt Kerényi Miklós Gábor vehemens stílusát, kiabálását és időnként sértő kifejezéseit az érintettek dühkitörésként foghatták , de, mint elmondta ezek őt is mindig ugyanúgy megviselték, talán ezért is döntött egy dühkezelési tanfolyam mellett.

“Azért, hogy ezen a helyzeten javítsak, egy tízalkalmas terá­pián vettem részt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy szakember segítségével hosszú beszélgetések folyamán elemezzük a konfliktust, hogy aztán sikerüljön azt máshogyan megoldani. Kíváncsi voltam, ezért mentem el – mondta el a Blikknek Kerényi Miklós Gábor, aki azt isi kijelentette, hogy bár viselkedését sosem a rossz­indulat vezérelte, a jövőben mégis szeretné elkerülni a hasonló helyzeteket. “Fontos hangsúlyozni, hogy vezetőként sosem úgy kezeltem a konfliktusokat, mint a művészieket. Művészi helyzetekben ugyanis valóban nehezebben tudom irányítani az adrenalint, a temperamentumomat, hiszen minden idegszálammal azon dolgozom, hogy a darab tényleg magas színtű legyen” – mondta.